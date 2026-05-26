Desde Buga se coordinará la seguridad de 36 municipios del Valle

Buga ya comenzó a operar como sede principal del Comando de Policía Valle, luego de la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones ubicadas en el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad, conocido como CEGES.

La apertura oficial estuvo acompañada por una ceremonia de bendición eucarística presidida por monseñor José Roberto Ospina León Gómez, obispo castrense de Colombia, junto a la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de Policía Valle, y la alcaldesa de Buga, Karol Martínez.

Desde esta nueva sede se coordinarán las operaciones de seguridad de los 36 municipios que hacen parte del Departamento de Policía Valle, fortaleciendo la capacidad de reacción y la articulación entre las diferentes especialidades de la institución.

El moderno complejo contará con cerca de 300 uniformados y unidades especializadas como Carabineros, GAULA, Tránsito y Transporte, Investigación Criminal, Inteligencia y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

Además, desde el centro se realizará el monitoreo permanente de las cámaras de seguridad instaladas en distintos municipios del departamento, permitiendo una vigilancia más centralizada y una respuesta más rápida ante situaciones de emergencia o alteraciones del orden público.

“Están dispuestas para la capacidad operacional todas las especialidades de la Policía”, señaló la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, quien destacó que esta nueva sede permitirá fortalecer las estrategias de seguridad en toda la región.

La llegada del Comando de Policía Valle también representa un impacto económico positivo para Buga, ya que los uniformados y sus familias dinamizarán sectores como vivienda, comercio, educación y servicios en la ciudad.