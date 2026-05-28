¿Qué propone Abelardo de la Espriella?

Construir 10 megacárceles de máxima seguridad.

Plantea retomar la fumigación aérea para erradicar cultivos ilícitos.

Quiere poner fin a la política de “Paz Total”.

Habla de usar inteligencia artificial, drones y tecnología para combatir estructuras criminales.

Busca fortalecer la autoridad policial.

Propone reforzar el ESMAD y la capacidad antidisturbios.

Plantea aumentar la presencia militar en zonas con presencia de grupos armados.

Habla de “recuperar el control territorial” en regiones golpeadas por la violencia.

Quiere reducir el tamaño del Estado y eliminar entidades que considera innecesarias.

Propone bajar impuestos para empresarios y trabajadores.

Defiende el libre mercado y el fortalecimiento de la empresa privada.

Promete castigos más severos contra redes de corrupción.

¿Qué propone para el Valle del Cauca?

Más operaciones contra grupos criminales.

Refuerzo militar en el Pacífico y corredores estratégicos.

Protección para comerciantes y empresarios víctimas de extorsión.

Mayor respaldo a víctimas de violencia.

¿Qué dicen sus opositores?

Lo comparan con modelos de seguridad como el de Nayib Bukele.

Advierten riesgos para los derechos humanos.

Critican la intención de acabar diálogos de paz.

Señalan que prioriza la seguridad sobre la inversión social.

Cuestionan su pasado como abogado de figuras polémicas