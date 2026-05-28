La mujer que acompañó a Petro en Panamá hoy aparece ligada a empresas y bienes millonarios

Una investigación publicada por La Silla Vacía reveló el rápido crecimiento patrimonial de Vanessa Cortés Carmona, una mujer de 33 años oriunda de Manizales, quien sería cercana sentimentalmente al presidente Gustavo Petro, según testimonios recopilados por ese medio.

Cortés fue relacionada públicamente con el mandatario luego de que Petro apareciera en 2023 en el centro histórico de Panamá acompañado de una mujer. En ese momento, en redes sociales se difundió inicialmente la versión de que se trataba de Linda Yepes, una presentadora trans y creadora de contenido. Sin embargo, Yepes posteriormente desmintió ser la persona de los videos.

Según la investigación, posteriormente varias fuentes cercanas al Gobierno identificaron a la mujer como Vanessa Cortés Carmona.

De acuerdo con La Silla Vacía, antes de agosto de 2022 Cortés no registraba empresas ni propiedades a su nombre y había ocupado cargos temporales y contratos de bajo perfil en entidades públicas. Sin embargo, un mes después de la posesión presidencial fundó en Bogotá la empresa Kayros Advice SAS, compañía que actualmente reporta activos e ingresos por cientos de millones de pesos.

La investigación también señala que Cortés ha publicado fotografías en países como Egipto y Emiratos Árabes Unidos en fechas que coinciden con visitas oficiales del presidente Gustavo Petro a esos destinos.

El reportaje expone además conexiones empresariales entre Kayros Advice y Alejandro Herazo Mejía, contador que participó en la creación de varias compañías vinculadas a personas cercanas al gobierno nacional, entre ellas el actual viceministro del Interior, Jaime Berdugo, y círculos relacionados con el contratista Euclides Torres.

La Silla Vacía indicó que algunas fuentes asociaron el crecimiento patrimonial de Cortés con Torres, empresario cercano al petrismo y beneficiario de millonarios contratos estatales durante el actual gobierno. No obstante, Cortés negó conocerlo y aseguró que sus ingresos provienen de asesorías administrativas y financieras a empresas privadas.

El medio también documentó compras de propiedades en sectores exclusivos de La Calera y Bogotá, además de inconsistencias entre los movimientos financieros reportados por las empresas relacionadas y la actividad comercial visible públicamente.

Ante las preguntas enviadas por La Silla Vacía, Presidencia rechazó responder varios cuestionamientos argumentando que eran “irrespetuosos”. Por su parte, Vanessa Cortés evitó confirmar directamente una relación sentimental con el mandatario y aseguró encontrarse “soltera”.

La Silla Vacía sostuvo que el tema es de interés público debido a que el incremento patrimonial ocurrió después de la llegada de Petro a la Presidencia y coincide con relaciones empresariales y políticas ligadas a altos funcionarios y contratistas cercanos al Gobierno Nacional.