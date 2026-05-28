Hombre murió tras ataque con arma blanca en el sur de Buga

Según la información preliminar, la agresión se registró sobre la calle 4 Bis Sur durante la noche anterior. Tras el ataque con arma blanca, la víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital San José de Buga, donde médicos intentaron salvarle la vida.
No obstante, debido a la gravedad de las lesiones, Juan José Palacios falleció minutos después de ingresar al centro asistencial.
Organismos judiciales realizaron la inspección correspondiente y adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del caso e identificar a la persona responsable de este hecho violento.
Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial ampliado sobre lo sucedido.
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