Hombre murió tras ataque con arma blanca en el sur de Buga

Las autoridades identificaron como Juan José Palacios al hombre que falleció luego de resultar gravemente herido en un hecho de violencia ocurrido en el barrio Santa Rita, al sur de Guadalajara de Buga.

Según la información preliminar, la agresión se registró sobre la calle 4 Bis Sur durante la noche anterior. Tras el ataque con arma blanca, la víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital San José de Buga, donde médicos intentaron salvarle la vida.

No obstante, debido a la gravedad de las lesiones, Juan José Palacios falleció minutos después de ingresar al centro asistencial.

Organismos judiciales realizaron la inspección correspondiente y adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del caso e identificar a la persona responsable de este hecho violento.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial ampliado sobre lo sucedido.