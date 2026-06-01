Petro anuncia que se pondrá “al frente” de la campaña de Iván Cepeda

La campaña hacia la segunda vuelta presidencial sumó un nuevo capítulo de tensión política luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara públicamente que se pondrá “al frente” de la campaña del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario aseguró que continuará defendiendo el proyecto político que representa Cepeda y lanzó fuertes críticas contra su contendor en segunda vuelta, Abelardo de la Espriella.

“Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, escribió Petro, declaración que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y jurídicos por una posible participación directa en la campaña electoral.

Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado también rechazó los señalamientos realizados por De la Espriella en días recientes y aseguró que no ha cometido delitos ni actos de corrupción durante su administración.

Además, el mandatario hizo un llamado a construir una alianza política en respaldo de la candidatura de Cepeda y afirmó que buscará sumar millones de votos en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.

Las declaraciones han reavivado el debate sobre los límites de la participación política de los funcionarios públicos y el papel que puede desempeñar el presidente de la República durante una campaña electoral en curso.