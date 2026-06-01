Hija de Jennifer López y Marc Anthony se graduó y sorprendió con nuevo nombre

La hija de los artistas Jennifer Lopez y Marc Anthony volvió a llamar la atención de los medios internacionales tras su graduación de secundaria en Los Ángeles.

Durante la ceremonia, realizada en la escuela Windward, la joven de 18 años habría sido presentada con el nombre de Oskar Jacob Muñiz, según reportes de medios de entretenimiento estadounidenses. La noticia generó una amplia conversación en redes sociales debido a que anteriormente se había identificado públicamente como persona no binaria.

De acuerdo con las publicaciones citadas, Oskar iniciará estudios de artes plásticas y teatro en la universidad Sarah Lawrence, en Nueva York, una institución reconocida por sus programas en artes y humanidades.

A la ceremonia de graduación asistieron familiares cercanos, entre ellos Jennifer López, la abuela materna Guadalupe Rodríguez, su hermano mellizo Maximilian y otros allegados. Marc Anthony no estuvo presente en el evento.

Hasta el momento, ni Jennifer López ni Marc Anthony se han pronunciado públicamente sobre los reportes relacionados con el cambio de nombre o la identidad de género de su hijo.

La graduación marcó además el cierre de una importante etapa académica para el joven, quien ahora se prepara para iniciar su formación universitaria en Estados Unidos.