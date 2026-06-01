Miguel Uribe Londoño anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta

A través de un comunicado y varios mensajes difundidos en redes sociales, el exaspirante presidencial aseguró que Colombia atraviesa un momento decisivo y llamó a la unidad de los sectores que defienden la democracia, las instituciones y el respeto por la voluntad popular.
“Colombia debe unirse para defender la democracia. Hoy más que nunca debemos rodear las instituciones y garantizar que cada voto sea respetado”, expresó Uribe Londoño al oficializar su adhesión a la campaña de De la Espriella.
El dirigente señaló que el país requiere liderazgo, firmeza y capacidad de decisión para enfrentar los desafíos políticos, económicos y sociales de los próximos años, razones por las que decidió respaldar al candidato del movimiento Defensores de la Patria.
Durante su pronunciamiento también recordó a su hijo, Miguel Uribe Turbay, destacando que su legado continúa vigente en la defensa de la libertad, la seguridad y los valores democráticos.
“Su causa fue Colombia y lo seguirá siendo. Hoy respaldamos a Abelardo de la Espriella porque creemos que representa los principios y el liderazgo que el país necesita para superar la incertidumbre y avanzar con esperanza hacia un mejor futuro”, afirmó.
Uribe Londoño había participado en la primera vuelta presidencial como candidato del Partido Demócrata Colombiano, obteniendo el 0,12 % de la votación nacional. Tras conocerse los resultados electorales, agradeció a quienes apoyaron su aspiración y reiteró su compromiso con la defensa de las instituciones y la democracia.
Con este anuncio, Abelardo de la Espriella continúa sumando respaldos de distintos sectores políticos en la antesala de la segunda vuelta presidencial que definirá al sucesor de Gustavo Petro.
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