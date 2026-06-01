La cruz de El Picacho ya no está: comenzó la transformación del emblemático cerro

La intervención hace parte de una iniciativa liderada por la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Tuluá, que contempla una inversión superior a los $5.600 millones para transformar el lugar en un atractivo turístico, religioso y cultural de gran impacto para la ciudad.
Según lo anunciado por la gobernadora Dilian Francisca Toro durante el inicio de las obras, el proyecto incluirá la adecuación del santuario, espacios para visitantes, un bulevar comercial y otros componentes orientados a fortalecer el turismo y dinamizar la economía local.
Aunque la imagen de la cima sin la emblemática cruz ha llamado la atención de muchos tulueños en las últimas horas, las autoridades han explicado que la remoción hace parte de los trabajos contemplados en la primera etapa del proyecto de modernización del sector.
La obra busca convertir a El Picacho en un referente turístico regional, con capacidad para atraer visitantes de diferentes lugares del país y fortalecer la oferta turística de Tuluá.
Deja una respuesta