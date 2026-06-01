Francia debe asumir la Presidencia

El resultado de las elecciones fue una contundente derrota para el presidente Petro. Pero, como no sabe perder y siempre le echa la culpa de sus errores a otro, salió inmediatamente a desconocer el preconteo, sin importarle el abismo a donde está empujando al país.

Echándole la culpa a los dueños de la firma que contrató la Registraduría, le importa un carajo que el pánico se apodere de Colombia.

Confiado acaso en el respaldo de 17 de los 18 ejércitos de traquetos, a quienes ha tenido teteados con su paz total, no parece importarle las consecuencias nacionales e internacionales de su pataleta.

Razón tenían las amas de casa el viernes y sábado al acudir en masa, y muy sorpresivamente, a los supermercados a abastecerse, pues en el fondo sabían el riesgo que estaban corriendo porque Petro era capaz de hacer cualquier cosa si no ganaba ayer.

Pero, como la campaña de Cepeda la hizo casi toda Petro y su candidato no puede desconocer que le debe obediencia y gratitud, su discurso de comentario al resultado electoral fue incendiario.

Decir que hay 855 mil votos embolatados y que sólo se manifestará cuando la comisión escrutadora dicte su fallo, es dejar al país en ascua y acercarlo al abismo, acolitando a Petro.

La segunda vuelta debe ser el 21 y la campaña entre los dos finalistas debería empezar hoy.

Con esa actitud pendenciera de los dos, ni Cepeda reasume su candidatura para salvarla y hasta voltear la torta, ni Petro consigue impedir que el país lo irrespete y que hoy ya esté gritando en coro que Francia debe asumir la Presidencia para garantizar que Colombia no se hunda en manos de los malos perdedores.

Todos debemos exigirlo, porque sólo así hay una respuesta constitucional y decente al bramido de guerra que ha emitido el presidente con su Twitter de anoche, desconociendo el preconteo.