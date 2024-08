Una declaración dio el presidente de la República, Gustavo Petro, atacando de frente el actual escudo nacional, calificándolo de “fantasmagórico” y de ser un “espectro”.

En una agenda regional que adelantó el jefe de Estado en El Peñón, en el departamento de Bolívar, el jefe de Estado pidió que se presente un proyecto de ley para que se cambie el escudo nacional.

“Y nuestro escudo dice libertad y orden, y el pensamiento y la acción conservadora de Colombia se junta a la idea de orden, mientras el pensamiento liberal y progresista de Colombia se junta a la idea de libertad. Esos dos nombres están en un escudo que ya no existe, porque ni tenemos el cóndor, ni tenemos la riqueza, ni la granada, ni tenemos el canal de Panamá, que hace parte del escudo nacional”, expresó Petro.

Petro agregó en su intervención: “En ese escudo fantasmagórico que debería ya ser cambiado por una realidad actual y no la del pasado; en ese espectro de escudo asoman en las cintas, debajo del cóndor, las palabras libertad y orden, y yo me pregunto: ¿cuál orden? El orden de la injusticia, el orden que genera la muerte, esa palabra ordenada del terror o el orden de la convivencia, de la solidaridad, el orden que genera la justicia”.

“Colombia no es solamente un aparato institucional con unas cortes, unos magistrados, obedeciendo y ejecutando, en el caso del gobierno, lo que ordena un congreso de la República. Un congreso de la República no puede ordenar la muerte en Colombia, un poder ejecutor no puede ejecutar esa muerte”, avanzó el jefe de Estado en su particular discurso.

También dijo: “Aquí, [ni] la Policía, ni el Ejército, ni los agentes secretos pueden ayudar a los asesinos, les está prohibido por la Constitución de Colombia y por el actual presidente de la República, pero tampoco el poder judicial puede perpetuar la injusticia en Colombia, eso es un contrasentido. Si un congreso de Colombia, un gobierno de Colombia y un poder judicial de Colombia perpetúan la injusticia, lo único que van a hacer es tallar en la violencia”.

“Le voy a pedir una cosa, congresista, y esas cosas que le aburren a la prensa que yo diga: presento un proyecto de ley modificando el escudo de Colombia. Y ahí, artículo 1, el escudo de Colombia tendrá dos cintas debajo de las patas del cóndor. Uno que dice libertad y otro que dice orden justo. Para que quede bien sabedor [para] nuestras próximas generaciones que el único orden posible en una sociedad es el orden de la justicia”, expresó finalmente el jefe de Estado en el departamento de Bolívar.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores: “A los colombianos nos sobran razones para sentirnos orgullosos de nuestro país. Los contrastes de nuestras regiones naturales, su increíble abundancia en flora y fauna, la diversidad étnica de nuestro pueblo y la riqueza de nuestro patrimonio cultural y artístico figuran entre las principales”.

“Los colombianos nos reconocemos también en múltiples símbolos e íconos que nos identifican ante el mundo. Ellos están presentes en nuestra vida cotidiana, en nuestras celebraciones, conmemoraciones y ocasiones solemnes”, se expresa en la página de la Cancillería.

También indica: “Significan nuestro orgullo de ser colombianos, nuestra pertenencia y origen. Afirman nuestra presencia y nos consuelan ante la adversidad. Son símbolos que hacen de la Colombia diversa una unidad indivisible. En el Decreto 1967 de 1991 se reglamenta el uso de los símbolos patrios: la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional”.