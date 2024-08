Los colombianos tenemos una gran riqueza cultural, llena de eventos, tales como el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Blancos y Negros, la Feria de Cali, la Feria de las Flores en Medellín, estos a su vez cargados de bailes, parrandas y deliciosos platos típicos de cada región.

Tuluá no es la excepción a esta regla, somos un municipio lleno de riqueza cultural e histórica, a pesar de que este año no se pudo realizar la feria, no debemos dejar perder estos actos culturales que se hacen pasar a un segundo plano, recordando también que el famoso desfile de María Auxiliadora, donde salen los estudiantes de último año de muchos colegios, no se pudo realizar tampoco, todo por la situación de violencia.

Debemos como tulueños enorgullecernos de este tipo de eventos, las comparsas, las cabalgatas, son espacios donde se reúne la comunidad y se olvida momentáneamente la triste realidad en la que nos encontramos.

También es nuestro deber conocer la historia de nuestra ciudad, sus horrores y sus bellezas, tomemos un libro, abramos la web y leamos de cómo San Bartolomé de Tuluá evolucionó hasta ser hoy nuestro hogar.

Para finalizar, hago una invitación a todos los tulueños para que recuperemos nuestras tradiciones y nos abramos a nuevos eventos culturales, hagamos de Halloween una excusa de unión; el 7 y 8 de diciembre llenemos nuestras calles de velitas y disfrutemos el día del amor y la amistad, disfrutemos de las fiestas y las alegrías.