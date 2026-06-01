Cepeda afirma que “aún no existen pruebas de irregularidades en la votación”

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que hasta el momento su campaña no ha encontrado evidencias de irregularidades en los resultados de la primera vuelta presidencial, aunque reiteró que aún no reconoce oficialmente las cifras del preconteo.

Durante una rueda de prensa realizada este lunes, Cepeda explicó que el equipo encargado de verificar los resultados electorales ha revisado la información disponible desde el cierre de las urnas sin detectar anomalías que justifiquen una denuncia formal.

“Hasta ahora no hemos encontrado evidencia sobre hechos de una profundidad que merezca un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, afirmó el candidato.

Pese a ello, el aspirante presidencial insistió en que continuará atento al proceso de escrutinio y a las verificaciones adelantadas por las autoridades electorales.

Cepeda también destacó el respaldo obtenido en las urnas, señalando que cerca de diez millones de colombianos apoyaron su candidatura y las propuestas del Pacto Histórico durante la primera vuelta.

En otro momento de su intervención, se refirió al debate propuesto a Abelardo de la Espriella, quien aceptó públicamente participar. El candidato de izquierda aseguró que nunca se ha negado a debatir, pero insistió en que el encuentro debe realizarse bajo reglas claras y previamente acordadas por ambas campañas.

Para avanzar en la organización del debate, Cepeda designó al representante Gabriel Becerra y a la asesora Gabriela Parra como delegados de su campaña para coordinar los detalles con el equipo de De la Espriella.

Mientras tanto, Colombia se prepara para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en la que los dos candidatos buscarán alcanzar la Presidencia de la República.