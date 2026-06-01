Confirman quiénes eran los ocupantes de la aeronave que se precipitó tras despegar

Las autoridades confirmaron la identidad de las cuatro personas que murieron este lunes tras el accidente de una avioneta ocurrido poco después de despegar del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, Meta.

La aeronave, un Cessna 206 de matrícula HK2521 perteneciente a la empresa Arall, cubría la ruta entre Villavicencio y el municipio de La Macarena cuando se precipitó a tierra en inmediaciones de la vereda El Cairo.

Entre las víctimas se encuentra el piloto Germán Galindo, quien estaba al mando del vuelo. También fallecieron los pasajeros César López, Marcelo Ortiz y Diana Gama, quienes se dirigían hacia el sur del departamento del Meta.

De manera preliminar, se conoció que los tres pasajeros serían docentes que se desplazaban hacia La Macarena por motivos relacionados con sus labores profesionales. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes.

La Defensa Civil confirmó que ninguno de los ocupantes sobrevivió al siniestro. Mientras tanto, la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) de la Aerocivil asumió el caso y ya adelanta las labores técnicas para establecer qué provocó la caída de la aeronave.

De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente ocurrió durante la fase de despegue. Investigadores especializados recopilan evidencias en la zona para determinar las causas de la emergencia aérea.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones mientras avanzan las inspecciones en el lugar del accidente.