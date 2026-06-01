Avioneta se estrelló minutos después de despegar en Villavicencio

Una avioneta que cubría la ruta entre Villavicencio y La Macarena, en el departamento del Meta, se accidentó en la mañana de este lunes 1 de junio pocos minutos después de despegar, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas.

La Aeronáutica Civil confirmó que la aeronave siniestrada era un Cessna 206 de matrícula HK-2521, perteneciente a la empresa ARALL. Según el reporte oficial, el accidente ocurrió durante la fase inicial del vuelo, cuando la aeronave apenas iniciaba su recorrido hacia el municipio de La Macarena.

Las autoridades informaron que a bordo viajaban cuatro personas, entre ellas el piloto y tres ocupantes, quienes perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Tras la emergencia, la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) activó los protocolos correspondientes y envió un equipo especializado para adelantar las labores de inspección y determinar las causas del siniestro.

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las circunstancias que provocaron la caída de la aeronave. La investigación buscará establecer la secuencia de hechos que derivó en la tragedia.

La Aerocivil precisó además que las operaciones en el aeropuerto de Villavicencio continúan desarrollándose con normalidad mientras avanzan las investigaciones.