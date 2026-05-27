Madre pide ayuda urgente para conseguir dispositivo que alimenta a su bebé

Una madre lanzó un desesperado llamado de ayuda para conseguir el dispositivo de gastrostomía que necesita su hijo, un menor que nació con una enfermedad huérfana y que actualmente depende de traqueostomía y gastrostomía para sobrevivir.

Según relató la mujer, el kit por donde el niño recibe sus alimentos se dañó desde la noche del pasado lunes, dejando al menor en una situación crítica debido a que este es el único medio por el cual puede alimentarse.

La madre aseguró que, aunque ya cuentan con la autorización de la Nueva EPS para el reemplazo del dispositivo, hasta el momento no ha sido entregado porque, según le habrían informado, no hay disponibilidad de la talla que requiere el bebé.

“El dispositivo es urgente porque es la única forma en la que mi hijo puede recibir sus alimentos”, expresó la mujer, quien decidió hacer pública su situación con la esperanza de encontrar una persona que tenga un repuesto y pueda donarlo.

El menor necesita específicamente un kit de gastrostomía FR14 de 1.5 centímetros.

Quienes deseen ayudar o tengan información sobre el dispositivo pueden comunicarse con Ana Ruth al número 301 550 3009.