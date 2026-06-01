“¿Ahora sí, cobarde?”: De la Espriella responde con dureza a Iván Cepeda

La campaña hacia la segunda vuelta presidencial comenzó con un fuerte cruce de declaraciones entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, los dos candidatos que disputarán la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio.

La controversia surgió luego de que Cepeda, candidato del Pacto Histórico, anunciara públicamente su intención de participar en un debate con su contendor. A través de sus redes sociales, el aspirante señaló que personas designadas por su campaña se encargarían de coordinar las condiciones para realizar el encuentro.

La propuesta recibió una rápida respuesta de Abelardo de la Espriella, quien cuestionó duramente a Cepeda y recordó que durante la primera vuelta presidencial fue criticado por no asistir a varios debates organizados por medios de comunicación y sectores académicos.

“¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria también rechazó la posibilidad de que existan intermediarios para definir el encuentro y aseguró que el debate debe realizarse directamente entre ambos aspirantes y ante la ciudadanía.

Las declaraciones se producen en medio de la polémica generada por los cuestionamientos de Cepeda y del presidente Gustavo Petro a los resultados del preconteo electoral. El candidato del Pacto Histórico ha insistido en la necesidad de aclarar presuntas inconsistencias relacionadas con el censo electoral y algunas mesas de votación antes de pronunciarse definitivamente sobre los resultados de la primera vuelta.

Por su parte, De la Espriella ha pedido al oficialismo reconocer los resultados divulgados por la Registraduría y ha señalado que la discusión debe centrarse ahora en las propuestas que cada campaña presentará a los colombianos de cara a la segunda vuelta.

Mientras tanto, el país entra oficialmente en una nueva etapa de campaña electoral, en la que ambos candidatos buscarán sumar apoyos para definir quién llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.