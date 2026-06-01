Trágico accidente en la vía Zarzal-Roldanillo deja dos personas fallecidas

Dos personas perdieron la vida y una más resultó herida en un accidente de tránsito registrado hacia la medianoche del domingo en la vía que comunica a los municipios de Zarzal y Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca.

De acuerdo con los reportes preliminares conocidos por fuentes locales, el lesionado fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades de tránsito, la Policía Nacional y los organismos de socorro no han entregado información oficial sobre las causas del siniestro ni sobre la identidad de todas las víctimas.

Sin embargo, se confirmó que una de las personas fallecidas fue Juan Manuel Zapata, hermano del sacerdote Juan Camilo Zapata, integrante de la Diócesis de Cartago y actual párroco de la iglesia San José, en el municipio de La Unión.

Tras conocerse la noticia, el obispo de la Diócesis de Cartago emitió un mensaje de solidaridad dirigido al sacerdote y a su familia, expresando sus condolencias por la pérdida de su ser querido.

Las autoridades continúan adelantando las labores de investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y esclarecer los hechos que dejaron este trágico saldo en las carreteras del norte del Valle del Cauca.