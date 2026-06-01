Vigilante murió tras ser atacado en pleno centro de Caicedonia

Consternación hay en Caicedonia tras el homicidio de un vigilante ocurrido durante la madrugada de este domingo 31 de mayo en pleno centro del municipio.

La víctima fue identificada como Luis Enrique Herrera García, un hombre reconocido y apreciado por comerciantes y habitantes del sector donde desempeñaba sus labores de vigilancia.

De acuerdo con la información preliminar, Herrera García fue atacado con arma blanca en circunstancias que son materia de investigación. Tras el hecho, unidades de la Policía lograron capturar al presunto responsable durante un operativo de reacción desplegado en la zona.

El crimen ha generado tristeza entre quienes conocían al vigilante, recordado por su trabajo y cercanía con los comerciantes del centro de Caicedonia.

Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y esclarecer las circunstancias que rodearon este hecho de violencia.