Abelardo de la Espriella negó haberse quedado con indemnización de Rosa Elvira Cely

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a las acusaciones que circulan en redes sociales sobre una supuesta apropiación de la indemnización del caso de Rosa Elvira Cely, víctima de feminicidio en Bogotá en 2012.

En entrevista con Semana, el abogado calificó esos señalamientos como “una locura” y aseguró que nunca recibió dinero relacionado con el proceso judicial de la familia de la víctima.

“Le atendimos el proceso penal, pero sin cobrarle un peso. Y en el proceso contencioso administrativo ellos decidieron tener otros abogados”, afirmó De la Espriella, quien además señaló que dicho proceso de reparación directa todavía no ha sido fallado por la justicia.

El aspirante presidencial también cuestionó la lentitud del sistema judicial colombiano y aseguró que “una justicia tardía es una injusticia insegura”.

De la Espriella afirmó además que las versiones en su contra hacen parte de una campaña de desprestigio impulsada por sus contradictores políticos, aunque insistió en que continuará enfocado en su aspiración presidencial.

Durante la entrevista, el candidato reveló que tomó la decisión de aspirar a la Presidencia hace cerca de un año y medio mientras vivía en Italia junto a su esposa, Ana Lucía Pineda.

“Mi amor, decidí que voy a aspirar a la Presidencia (…) el país está enredado y ninguno de esos candidatos que está ahí se va a atrever”, relató sobre la conversación que sostuvo con ella en ese momento.