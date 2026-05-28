Tuluá bajo restricciones: estas son las prohibiciones por las presidenciales

Tuluá entrará en restricción desde este fin de semana con motivo de las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo, la Alcaldía Municipal emitió un decreto con estrictas medidas de orden público que afectarán el comercio, la movilidad y la venta de combustibles tanto en el casco urbano como en el sector rural.

La medida central es una ley seca extendida. La prohibición de venta y consumo de alcohol comenzará a las 4:00 a. m. del sábado 30 de mayo y finalizará a las 2:00 p. m. del lunes 1 de junio de 2026. La restricción obliga al cierre de bares, discotecas, licoreras y fincas de alquiler, mientras que los supermercados deberán bloquear sus góndolas de bebidas embriagantes.

El decreto también frena temporalmente varias actividades logísticas. Durante el mismo horario de la ley seca, no se podrán realizar mudanzas ni transportar escombros, materiales de construcción o cilindros de gas. Además, las estaciones de servicio tienen prohibido despachar gasolina en pimpinas o botellas; el abastecimiento solo podrá hacerse directamente a los tanques de los vehículos. Las autoridades justificaron el paquete de medidas como una estrategia preventiva para evitar altercados durante la jornada electoral.