Selección Colombia tiene nuevo ‘fichaje’ de última hora para la Copa del Mundo

La Selección Colombia continúa afinando detalles para su participación en el Mundial 2026 y, en medio de la preparación liderada por Néstor Lorenzo en Bogotá, se conoció una incorporación inesperada al entorno de la Tricolor.

Se trata de Freddy Hurtado, actual entrenador de la Selección Colombia Sub-17 y reciente campeón del Sudamericano de la categoría, quien se unirá al cuerpo técnico de la Selección de Mayores durante la Copa del Mundo.

La información fue revelada por el periodista Mariano Olsen, de Win Sports, quien aseguró que el estratega chocoano hará parte del grupo de trabajo de Lorenzo en la cita mundialista, aunque todavía no se ha definido oficialmente cuál será su función específica dentro del staff técnico.

La llegada de Hurtado se conoce mientras la Tricolor avanza en sus entrenamientos con buena parte de los convocados ya concentrados en la capital del país. Entre los jugadores que ya trabajan bajo las órdenes de Lorenzo aparecen James Rodríguez, Richard Ríos y los arqueros Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina.

Además, se espera que en las próximas horas se incorpore Luis Díaz, mientras que el resto de futbolistas convocados deberán quedar concentrados antes del amistoso programado frente a Costa Rica el próximo lunes en el estadio El Campín.

La presencia de Freddy Hurtado en el Mundial representa un importante reconocimiento a su trabajo en las divisiones juveniles del fútbol colombiano, luego del título conseguido con la Sub-17 y del proceso que lideró con varios de los talentos emergentes del país.

Mientras tanto, también se confirmó otro movimiento importante alrededor de la Selección Colombia: Luis Amaranto Perea, actual asistente técnico de Lorenzo, será el nuevo entrenador del Independiente Medellín una vez finalice la Copa del Mundo 2026.