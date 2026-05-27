Westcol le cerró la puerta a Paloma Valencia, pero sí entrevistará a Abelardo

El streamer antioqueño Westcol confirmó que realizará una entrevista en vivo con el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella en la víspera de la primera vuelta presidencial, pero al mismo tiempo anunció que canceló el encuentro que tenía previsto con la senadora Paloma Valencia.

La transmisión con De la Espriella se realizará el próximo sábado 30 de mayo a través de la plataforma Kick, apenas horas antes de las elecciones presidenciales en Colombia.

La noticia generó revuelo en redes sociales porque días atrás también se había anunciado una posible entrevista con la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien incluso había aceptado públicamente participar en un debate con Westcol.

Sin embargo, el creador de contenido explicó que decidió cancelar ese espacio por razones relacionadas con su imagen y con personas cercanas a la campaña de la congresista con las que aseguró no sentirse identificado.

“Esto es por algo externo, porque ya se está relacionando con mi trabajo, la creación de contenido, y ahí es donde yo trabajo”, expresó Westcol durante una transmisión en vivo.

El streamer también aseguró que tomó distancia luego de ver a Paloma Valencia participando en actividades políticas con figuras que, según él, van en contra de sus principios como creador digital.

“A mí se me hace muy feo (…) como que después de eso me voy a ver yo como si estuviera también en esa colada y a mí eso no me gusta”, afirmó.

Aunque no mencionó nombres directamente, usuarios en redes interpretaron que sus declaraciones estarían relacionadas con el influenciador Yefferson Cossio, quien en el pasado recibió sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio por publicidad engañosa.

Westcol se ha convertido en una de las figuras digitales más comentadas durante esta campaña presidencial, luego de realizar transmisiones con el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, acercando el debate político a audiencias jóvenes a través de plataformas digitales.