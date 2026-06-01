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La razón por la que proponen festejar el Día del Padre antes de la segunda vuelta presidencial

La coincidencia entre la segunda vuelta presidencial y la celebración del Día del Padre abrió el debate sobre una posible modificación de la fecha en Colombia. Sin embargo, por ahora no existe ningún cambio oficial en el calendario.

El próximo 21 de junio, millones de colombianos volverán a las urnas para elegir entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella al próximo presidente de la República, una jornada que coincide con la tradicional celebración dedicada a los padres.

Ante este escenario, Fenalco lanzó la campaña “El Día del Padre rueda el 14”, con la que invita a las familias a adelantar voluntariamente los festejos una semana, aprovechando el puente festivo previo a la elección.

El presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, aclaró que la iniciativa no busca modificar la fecha oficial, sino promover una celebración anticipada que permita compartir en familia sin interferir con la jornada electoral.

La propuesta también pretende impulsar la actividad comercial en restaurantes, centros comerciales y establecimientos que tradicionalmente registran un aumento en las ventas durante esta fecha.

Pese a la recomendación de Fenalco, el Día del Padre continuará celebrándose oficialmente el 21 de junio. La decisión de adelantar los homenajes quedará en manos de cada familia colombiana.

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