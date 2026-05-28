Último plazo para pagar impuesto vehicular de placas terminadas entre 334 y 666 en el Valle del Cauca

La Gobernación del Valle del Cauca recordó que este viernes 29 de mayo vence el plazo para el pago del impuesto vehicular correspondiente a los automotores cuyas placas estén entre los números 334 y 666, evitando así sanciones e intereses por mora.

Desde la Unidad de Rentas del departamento hicieron un llamado a los contribuyentes para no dejar el trámite para última hora y cumplir oportunamente con esta obligación tributaria.

“Queremos invitarlos a que no dejen para última hora este compromiso con el Valle del Cauca. Estos recursos que recaudamos por el impuesto vehicular financian proyectos de educación, salud, deporte y diferentes programas sociales contemplados en el plan de desarrollo ‘Liderazgo que transforma’”, señaló Martha Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca.

La funcionaria explicó que quienes no paguen dentro de la fecha establecida deberán asumir sanciones económicas.

“La sanción por no declarar está entre el 1.5% y el 5% del valor del impuesto por cada mes o fracción de mes de retraso. Además, se generan intereses según la tasa definida mensualmente por el Banco de la República”, indicó.

El pago puede realizarse a través del portal web vehiculosvalle.com.co, donde los usuarios pueden generar la liquidación sugerida. Este trámite tiene un costo adicional de 20.000 pesos por soporte tecnológico.

También se puede cancelar de manera presencial en los puntos de atención de la Gobernación ubicados en Cali, Buenaventura, Buga y Cartago, así como en entidades bancarias autorizadas como la Red Aval, Bancoomeva y Davivienda.