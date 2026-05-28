Lo que se sabe del caso de Mía Khataleya: primeras pistas estremecen al Tolima

La muerte de Mía Khataleya, la bebé de seis meses que falleció tras ingresar gravemente herida a un hospital de El Espinal, Tolima, comenzó a revelar las primeras pistas que hoy son clave dentro de la investigación.

La menor fue llevada por su madre al Hospital San Rafael, asegurando que la niña tenía fiebre. Sin embargo, durante la valoración médica, los especialistas encontraron fracturas, traumas en sus extremidades y lesiones compatibles con un presunto abuso sexual, por lo que fue activado el protocolo de atención por violencia.

Debido a la gravedad de las heridas, la bebé fue trasladada a una clínica en Ibagué, donde finalmente murió este miércoles.

Uno de los elementos que ahora investigan las autoridades es el estado en el que habría llegado la madre al centro asistencial. El alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, aseguró que “la mamá de la niña estaba bajo el efecto de sustancias psicoactivas”.

Las primeras indagaciones también apuntan a un hombre conocido con el alias de “el Flaco”, con quien la mujer habría comenzado a convivir hace aproximadamente un mes, luego de salir de la casa de la abuela de la menor. Actualmente, las autoridades buscan establecer su paradero.

“La Policía y la Fiscalía van a capturar al responsable o a los responsables de este hecho deplorable. Fue un monstruo el que perpetró este hecho”, afirmó el mandatario local, quien además confirmó una recompensa de 10 millones de pesos para quien entregue información que permita esclarecer el caso.

Mientras avanzan las entrevistas a familiares y allegados, la muerte de Mía Khataleya sigue generando conmoción e indignación en el país.