La polémica suscitada por la exjefa del Gabinete Laura Sarabia, la exniñera de su hijo, Marelbys Meza, y el ex embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti este domingo tocó directamente al presidente Gustavo Petro y lo que fue su campaña en el 2022.

Lo anterior, porque la revista Semana reveló en exclusiva unos controversiales audios que Benedetti le envió a Sarabia, donde queda en claro que el ex embajador fue una pieza clave para establecer cómo se financió la campaña presidencial de Petro y las maniobras que tuvieron que realizar para alcanzar votos en la Costa Caribe.

Dichas pruebas difieren de lo que el exdiplomático contó para el portal Cambio, donde manifestó que no había “nada irregular” sobre lo que fue la contienda.

‘Nos caemos todos, hijueputa’

En este material se escucha a Benedetti con un tono brusco y consciente de lo que dice y sabe, enlodando permanentemente a Sarabia, quien fue su aliada, subalterna y, al parecer, ahora enemiga. Asimismo, se despachó contra el Jefe de Estado, asegurando que gracias a él Petro llegó a la Presidencia de Colombia.

https://youtube.com/watch?v=LVfs9ZK_Buc%3Ffeature%3Doembed

La génesis de estos audios inició cuando, según el ex embajador, solicitó una cita con el Mandatario y lo dejaron tres horas plantado. Acción que le valió para sentirse humillado y reclamarle con dureza a Laura Sarabia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (…) Y ayer el Presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (…) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el Presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

De esta manera, la conversación poco a poco se fue transformando e inició rápidamente una pelea entre ambos exfuncionarios del Gobierno: “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusiera un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del Presidente”.

La disputa entre Benedetti y Sarabia puso bajo la lupa a la campaña de Gustavo Petro en el 2022. Ministros del actual Gobierno también resultaron salpicados. | Foto: Revista Semana

Asimismo, el político lanzó otra dura advertencia: “Prepárense, porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

Dolido y retador, el ex embajador fue enfático en decirle a la ex jefa de Gabinete que no estaba jugando y le advirtió que nada de esto era una amenaza. Las palabras fuertes y duras pullas, nunca faltaron en el discurso de él.

“Era como tratando de enrrostrame ‘tú no vales verga’, pero yo no entiendo tú de dónde sacas eso y no es una amenaza (…) no sé. Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas. (…) Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las Torres Gemelas”, señaló Benedetti, en uno de los apartes más crudos de la conversación revelada por Semana.

Triste, relegado y llorando

De igual forma, según Semana, el excongresista ya estaba cansado de Venezuela y con fervor pedía regresar a Bogotá, luego de las conversaciones que había tenido con el presidente Petro y las promesas que este le habría hecho y mucho más, luego de los controversiales cambios que se realizaron en el gabinete ministerial.

“Laura, tú me conoces a mí. (Mira) el cuento del tigre, al tigre hay que dejarle una salida porque, si no, se tira encima de las personas. Y tú sabes que yo soy tigre que, sin salida, de pronto me tiro encima de las personas”, le subraya a Sarabia. En el audio se puede escuchar una versión de Benedetti sincera, triste y hasta vengativa. | Foto: Esteban Vega La-Rotta, ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El ex embajador reveló también que salió llorando y lanzó crudos insultos contra el Presidente: “Yo te lo juro que ayer, cuando salí de Palacio, me fui llorando, me fui con el ojo (…) no hay derecho a que tú, tú, tú, olvídate de Petro, Petro puede ser un hijueputa, y es hijueputa y lo conocimos hace un año, que entre otras cosas tú no querías que lo apoyáramos”.

Asimismo, abrió su corazón para decir que se sintió relegado, mientras Sarabia se abrigaba en la sombra del presidente Petro. Fórmula que le servió para lograr poder.

“Yo no entiendo, supongamos que (Petro) ya no me quiere, que me odia, eche, hay otras cosas que debe rescatar de mí, jueputa. Yo trabajé en la puta campaña, hice lo demás, hice lo otro, ¿cómo así que no? ¿Tú me has pedido, me has hecho un favor? ¿Yo he nombrado un portero? (…) ¿Tú me has pedido una hoja de vida de algo, de bacán, de amistad? No (…) Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”.

A Benedetti no le importó nombrar al Presidente Petro en esta polémica, asegurando que fue él quien lo ayudó a llegar a la Casa de Nariño. | Foto: Revista Semana

Así entonces, Benedetti no paraba de lanzarse contra Sarabia, a quien en reiteradas ocasiones le dijo que el Jefe de Estado le debía a él la Presidencia, pues le organizaba la agenda, le hacía cumplir sus citas en los medios y hasta le administraba su vida con tal de que cumpliera con todos los actos.

“Nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘tengo que ir a grabar’ no se qué mondá y tú emputada y la gente, nada, ‘¿qué hace usted aquí?’ ¿Qué es eso, Laura?”, le dice Benedetti.

Reacción de Benedetti sobre los audios

“Los audios de @RevistaSemana han sido manipulados. Pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte”, escribió Armando Benedetti en su cuenta de Twitter, luego de que se conociera esta conversación revelada por Semana.

No obstante, el ex embajador solo se limitó a publicar un mensaje en dicha red social, en el que sostiene que los audios fueron manipulados, sin aportar ninguna prueba al respecto.