¿Por qué será que cuando se presenta un hecho de sangre, donde pierden la vida violentamente varias personas, siempre las autoridades pregonan “que esta no se quedará impune y las investigaciones irán hasta las últimas consecuencias?

Ahora la preocupación son los temblores. El amanecer del jueves fue bastante movido. En varios lugares del país se sintió cómo la tierra se estremeció, gracias a Dios no hubo daños ni desgracias personales. Lo mejor es dormir con pijama y ojalá sin rotos, así sea la que usted ama…¡Avisados están!

Y otros aprovecharon para subir las tarifas, como los taxistas que tienen sus vehículos a gas y gasolina. Todo porque la gasolina es más costosa que el gas, según ellos, y no podían perder plata…Nos quedamos esperando que las autoridades salieran a respaldar a la ciudadanía, pero….¡Mamola!

Los vallecaucanos pasaron unos días las verdes y las maduras con la suspensión del gas domiciliario, debido a la restricción de la empresa encargada de su distribución por la presencia de gases e incandescencias en una de las laderas de Cerro Bravo, en el departamento del Tolima….¡Una experiencia que ojalá no se vuelva a repetir!

¿Los últimos elementos encontrados, por los rescatistas elementos de los niños perdidos en la selva del Guaviare, serán una señal clara que los podrían encontrar con vida?

¿Será que se le embolató el Ministerio de la Igualdad a la vicepresidenta Francia Márquez que ni suena ni truena?

¿Si piensa ir a los conciertos de la 66 Feria de Tuluá, compre su palco desde ya y no espere que caiga en manos de los acaparadores y tenga que pagar el doble?

En cuanto a la Feria

Para muchos centrovallecaucanos la Feria de Tuluá, no es solo conciertos, si no también todas las exposiciones que la familia puede disfrutan del 15 al 19 de junio en el coliseo Manuel Victoria Rojas. Queremos anticiparles que este año, la plaza del mecato, las artesanías, la ganadería, los equinos, las especies menores y las orquídeas, tendrán nuevas atracciones para que se lleven las mejores emociones….¡Allá nos vemos!

Los habitantes del barrio 7 de Agosto en Tuluá se ponen nerviosos cada vez que empieza a llover porque sus calles se convierten en verdaderos ríos y muchas de sus viviendas se inundan…¿Será que ya hay planes para erradicar de una vez por todas este problema?

La policía que presta sus servicios en la Villa de Céspedes está demorada en realizar un operativo para capturar a los vándalos que se han dedicado a robarse la red eléctrica de los semáforos, parques, las tapas de los medidores del acueducto y hasta la nomenclatura de las residencias en diferentes barrios de Tuluá…¿Será que es muy difícil saber dónde le compran todos estos elementos a los ladrones?

Por fin los colombianos van a poder tomar la siesta sin ningún problema una vez entre en vigencia la leyque obliga a las entidades financieras no llamar a toda hora

A pesar de la lluvia que cayó durante el día y parte de la noche, en las tradicionales Fiestas de Nariño, la programación artística se cumplió sin ningún contratiempo y los asistentes gozaron hasta el amanecer. No ha faltado el envidioso y resentido que ha salido a despotricar de la organización. Son personas que ni rajan, ni prestan el hacha…¡Darle gusto a todo el mundo, es muy difícil!

Cómo les parece…

Que a sanción presidencial pasó una ley para que los bancos no estén llamando a toda hora a cobrar sus deudas y a ofrecer sus servicios. El presidente Petro tendrá tres meses para sancionar la ley. Cuando entre en vigencia, las entidades sólo podrán contactar al usuario por una vía y una vez cada semana, entre lunes y vienes y entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m…¡Por fin les van a poner el tatequieto a los bancos!

Ojalá el presidente Petro no embolate la ley y la firme rápido para poder volver a tomar la siesta sin ningún problema y sin tener que estar contestando el teléfono para rechazar todos los ofrecimientos que hacen y nos endeudamos hasta la coronilla…¡Ya era hora!

Lástima que los vendedores de los productos perecederos que habían sido ubicados en el Mercaplaza, aledaño al centro comercial Bicentenario Plaza, hayan regresado a sus puestos sobre los andenes y en la vías, de la carrera 21 entre calles 27 a la 30, sector de la plazuela de la galería, para más señas, haciendo lento el tránsito vehicular por este sitio…¡Un proyecto que nació muerto!