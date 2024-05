La estrategia, liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, impulsa la asociatividad y entrega un incentivo económico, de hasta $7 millones por familia, para fortalecer la producción de alimentos y la agroindustria, y así responder a la demanda del mercado.

De la misma manera, propicia alianzas comerciales entre las asociaciones y cooperativas con grandes empresas, fortaleciendo el proceso de comercialización.

El llamado es a mujeres y jóvenes rurales, comunidades indígenas y afro, víctimas del conflicto armado, firmantes de paz; palenqueros, negros, raizales y Rrom; habitantes de núcleos de Reforma Agraria y de territorios excluidos y marginados, y población reincorporada.

Las personas que estén interesadas en participar y deseen acceder a más información pueden consultar la página web del Ministerio de Agricultura.

También para los cafeteros

La Ministra de Agricultura anunció el fortalecimiento de los Centros Regionales de Agroindustrialización e Innovación como una manera de fortalecer la caficultura.

“El café no solamente es fertilizar y renovar las matas. Hay que renovar el pensamiento, las artes, los oficios relacionados con el café; la preparación de los jóvenes, los niños y las niñas, y las mujeres. La gente en Colombia no sabe cuál café tiene, porque aquí se monopolizaron las capacidades de laboratorios, de clasificación, de barismo. Los caficultores han hecho café dos o tres generaciones y no saben cuál café tienen” explicó Jhenifer Mojica.

Añadió que las asociaciones y cooperativas son fundamentales en la promoción y creación de estos centros, que buscan dignificar la vida de las familias caficultoras del país.

De acuerdo con la funcionaria, el primer año es lograr al menos 15 más como estas. Son inversiones entre $10 mil y $15 mil millones entre temas de transformación y producción; e innovación, ciencia y tecnología, vinculando prioritariamente a mujeres y a jóvenes rurales”, precisó Mojica.

En cuanto al tema de financiamiento, la ministra detalló que este Gobierno ha invertido $3 billones a favor de 164 mil familias cafeteras de todo el país, que han sido beneficiadas con líneas de crédito, incentivos, subsidio a la tasa y otros apoyos que han aportado en la construcción de paz desde el campo.