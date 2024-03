Con la presencia de la mayoría de concejales, representantes de los gremios y líderes barriales se cumplió el acto de posesión del abogado Oscar Alejandro García Trujillo como nuevo personero del municipio de Tuluá.

El agente del ministerio público en su intervención manifestó que la suya será una personería no de puertas abiertas, sino social y en ese orden de ideas convocó a todos los estamentos a acudir a las vías de la legalidad para solucionar o dirimir los conflictos.

“Estoy muy contento de poder devolverle a la tierra que me vio nacer algo de lo que me ha dado y por eso me propongo a trabajar con todos los sectores en procura de aportarle desde mi experiencia elementos que permitan la convivencia pacífica de los tulueños”, dijo el jurista, quien hasta el pasado 29 de febrero se desempeñó como personero en Alcalá, norte del Valle.

Para García Trujillo la defensa y promulgación de los Derechos Humanos será una tarea permanente y para ello anunció la presencia de ese organismo en todos los sectores urbanos y rurales del municipio, donde los ciudadanos podrán expresar sus inquietudes con total y plena libertad.

Destacó así mismo que por llegar con plena libertad e independencia política tiene la autonomía para actuar siempre pensando en el bien común. “En estos cargos la gente siempre habla de tener las puertas abiertas, pero en mi caso prefiero decir que mi dependencia será social dándole cabida a todos los sectores sin excepción alguna” precisó.