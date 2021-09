Pero la mayor preocupación de las autoridades en la Villa de Céspedes y que asiste también a las de otros municipios del Valle del Cauca es el anuncio de un nuevo fenómeno de La Niña lo que según los expertos podría traer consigo un incremento del 16% en el nivel de lluvias, aumentando de paso los riesgos de inundaciones por la creciente de los ríos y quebradas o el deslizamiento de tierra por saturación de agua en los suelos.

Balance inicial

De acuerdo con el informe entregado por la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo, en Tuluá se presentaron doce afectaciones de vivienda a causa del desbordamiento del río Morales.

Dichas afectaciones se concentraron en la vereda Zabaletas, zona rural plana del municipio y donde el afluente alcanzó niveles elevados.

Al mismo tiempo en Andalucía, se registraron inundaciones en diez viviendas, muchas de ellas por colapso de alcantarillado.

“Debemos aumentar los controles de revisión y prevención en los municipios para evitar emergencias a causa de las lluvias en el departamento”, dijo el secretario de

Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Jesús Antonio Copete Goez.

“Esta segunda temporada de lluvias se prevé más fuerte por la incidencia del fenómeno de La Niña, como ya se está viendo en los municipios del norte del Valle: Ansermanuevo, Obando, Sevilla, Caicedonia y en el centro con los casos de Tuluá y Andalucía”, señaló el funcionario.

“El funcionario finalmente instó a la comunidad a no buscar refugio en sitios metálicos altos, ni bajo árboles; no hacer deporte en medio de las tempestades y se recomienda no hacer paseos de olla ni otras actividades en los ríos”.