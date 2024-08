De acuerdo con el mandatario, la medida tiene como finalidad mejorar los ingresos del municipio con base en la justicia social y precisó que la citada actualización afectará únicamente los predios que continúan apareciendo como lotes o zonas rurales pese a que hoy son imponentes construcciones.

“Esta medida la adoptamos siguiendo lineamientos del Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, se adelantará por zonas, priorizando los sectores en los que hay urbanizaciones, condominios o desarrollos urbanísticos, entre otros, que hoy no pagan los impuestos correspondientes” explicó el ingeniero Vélez.

Añadió que históricamente el desarrollo de Tuluá se ha sostenido sobre los hombros de las personas de menores ingresos, quienes de manera juiciosa han pagado sus impuestos al municipio, por eso llegó el momento de que quienes más ganan y más tienen se solidaricen con la ciudad, es un asunto de justicia social”, expresó.



Vélez Román, no desaprovechó el escenario para lanzar puyas a sus opositores y manifestó que los malintencionados no explican que en Tuluá hace más de 15 años no se hace una actualización catastral y que el Gobierno Nacional ha reiterado, no una sino en varias ocasiones, que los municipios deben cumplir con esta tarea.

¿Qué es el Catastro Multipropósito?

De acuerdo con el texto aprobado, el Catastro Nacional con enfoque multipropósito es aquel que dispone información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y la planeación social y económica.

Dentro de las bondades de este Catastro Multipropósito, están la inclusión de variables que antes no estaban contempladas, como identificar propietarios, poseedores, arrendatarios y ocupantes; y el apoyo a los procesos de restitución de tierras.

Se constituirá además en una herramienta clave para el ordenamiento territorial, las inversiones de los municipios y para planificar los procesos de gestión del riesgo.