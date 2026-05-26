Tuluá sigue brillando en el tenis de mesa departamental

El talento deportivo de Tuluá volvió a destacarse el pasado fin de semana durante el Segundo Torneo Interclubes Departamental de Tenis de Mesa válido para escalafón, realizado en la ciudad de Cali y que reunió a deportistas de municipios como Buga, Palmira, Yumbo, Cali y la representación tulueña.

En este importante certamen participaron las categorías sub-8, sub-9, sub-11 y sub-13, tanto en femenino como masculino, demostrando el crecimiento y el alto nivel competitivo que viene alcanzando esta disciplina en el Valle del Cauca.

La delegación de Tuluá contó con más de diez deportistas representando al Club Fantasmas de Tuluá, entidad inscrita ante la Secretaría del Deporte, así como a la Academia de Tenis de Mesa Fantasmas Tuluá en la parte privada.

Entre los resultados más sobresalientes se encuentra la gran actuación de Valentino Vázquez, quien logró medalla de plata en la categoría sub-8 y medalla de bronce en sub-9, consolidándose como una de las jóvenes promesas del tenis de mesa regional.

De igual manera, Luciana Oviedo obtuvo medalla de bronce en la categoría sub-8, dejando en alto el nombre de Tuluá y demostrando el gran proceso formativo que vienen adelantando los entrenadores y directivos de esta disciplina.

Por su parte, los demás deportistas tulueños en las categorías sub-11 y sub-13 también tuvieron una destacada participación, logrando avanzar de fase y ubicarse entre los ocho mejores de sus respectivas categorías, reflejando el crecimiento competitivo del tenis de mesa en el municipio.

Estos resultados ratifican el compromiso, la disciplina y el trabajo constante que se viene realizando desde las escuelas y clubes deportivos de Tuluá, proyectando nuevas figuras para el deporte vallecaucano y nacional.