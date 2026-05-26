Identifican al hombre hallado sin vida en aguas del Lago Calima

Las autoridades confirmaron la identidad del hombre que fue hallado sin vida flotando en aguas del Lago Calima, en el sector conocido como El Muro, en jurisdicción de Calima El Darién.

La víctima fue identificada como Esneider Montenegro Agredo, oriundo del municipio de Restrepo, Valle del Cauca.

El hallazgo se registró en las últimas horas luego de que ciudadanos alertaran sobre la presencia del cuerpo en el lago. Posteriormente, organismos de emergencia y autoridades realizaron la recuperación e inspección correspondiente.

Hasta el momento, las causas de su fallecimiento no han sido establecidas oficialmente y el caso continúa en investigación por parte de las autoridades competentes.

La noticia ha generado consternación entre familiares, amigos y habitantes de Restrepo y Calima El Darién, mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.