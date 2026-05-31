Tuluá se dividió entre Cepeda y De la Espriella: menos de 2 mil votos los separan

La primera vuelta presidencial dejó una contienda cerrada en Tuluá. Con el avance del escrutinio, Iván Cepeda se convirtió en el candidato más votado en el municipio al obtener 43.100 sufragios, equivalentes al 43,95 % de la votación.

Muy cerca quedó Abelardo de la Espriella, quien alcanzó 41.355 votos y una participación del 42,16 %, reflejando una diferencia mínima entre los dos aspirantes que disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

Más atrás se ubicaron Paloma Valencia, con 5.371 votos (5,47 %), y Sergio Fajardo, con 4.062 sufragios (4,14 %).

Los resultados muestran una fuerte polarización electoral en Tuluá, donde los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta concentraron la gran mayoría de los votos depositados por los ciudadanos.Tuluá se dividió entre Cepeda y De la Espriella: menos de 2 mil votos los separan

La primera vuelta presidencial dejó una contienda cerrada en Tuluá. Con el avance del escrutinio, Iván Cepeda se convirtió en el candidato más votado en el municipio al obtener 43.100 sufragios, equivalentes al 43,95 % de la votación.

Muy cerca quedó Abelardo de la Espriella, quien alcanzó 41.355 votos y una participación del 42,16 %, reflejando una diferencia mínima entre los dos aspirantes que disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

Más atrás se ubicaron Paloma Valencia, con 5.371 votos (5,47 %), y Sergio Fajardo, con 4.062 sufragios (4,14 %).

Los resultados muestran una fuerte polarización electoral en Tuluá, donde los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta concentraron la gran mayoría de los votos depositados por los ciudadanos.