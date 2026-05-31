De la Espriella ganó la primera vuelta, pero la elección se definirá en junio

Colombia definirá a su próximo presidente en una segunda vuelta electoral. Con más del 98,7% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella se consolidó como el candidato más votado de la primera vuelta presidencial al obtener el 43,73% de los sufragios, seguido por Iván Cepeda, quien alcanzó el 40,91%.