De la Espriella ganó la primera vuelta, pero la elección se definirá en junio

Los resultados dejaron por fuera de la contienda a los demás aspirantes y confirmaron que los colombianos deberán regresar a las urnas el próximo 21 de junio para elegir al sucesor de Gustavo Petro.
La jornada estuvo marcada por una cerrada disputa entre los dos candidatos que lideraron las preferencias electorales durante gran parte de la campaña. Ahora, ambos iniciarán una nueva etapa enfocada en conquistar el respaldo de los votantes que apoyaron otras candidaturas en la primera vuelta.
La segunda vuelta enfrentará dos visiones opuestas sobre el futuro del país y definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.
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