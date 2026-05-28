Estos son los 3 datos de hoy

El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos políticos a través de canales institucionales, redes oficiales y medios estatales.

El alto tribunal revocó un fallo de primera instancia y concluyó que el mandatario habría infringido las prohibiciones establecidas en la Ley de Garantías. La decisión se dio tras una acción presentada por FEDE Colombia (Fundación para el Estado de Derecho), que cuestionó pronunciamientos del presidente durante el ambiente electoral.

La Corte Constitucional de Colombia revisará el caso de Catalina Giraldo, una psicóloga de 30 años que solicita acceder al suicidio médicamente asistido debido a un trastorno depresivo mayor, severo y persistente.

El alto tribunal admitió la tutela para definir el alcance del derecho a la muerte digna en casos relacionados con enfermedades de salud mental. La joven asegura haber intentado múltiples tratamientos sin mejoría y afirma que busca una decisión “segura y acompañada” tras años de sufrimiento emocional.

La Gobernación del Valle lanzó el podcast “Mujeres Tejiendo Memoria”, una serie que reúne las historias de mujeres víctimas del conflicto armado y violencias en el departamento.

El proyecto incluye relatos de mujeres buscadoras de desaparecidos, sobrevivientes de violencia sexual y lideresas sociales, como parte de un proceso de acompañamiento psicosocial y reparación simbólica.

Los episodios serán publicados en las plataformas digitales de la Secretaría de Paz del Valle.