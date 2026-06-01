Aclaran que la Escuela de Carabineros ESAGU no tiene funciones de custodia de personas privadas de la libertad

EL TABLOIDE informa a sus lectores que el pasado 1 de mayo de 2026 publicó una información periodística relacionada con una denuncia presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia ante la Fiscalía General de la Nación, en la que se señalaban presuntas irregularidades atribuidas al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, mientras se encontraba privado de la libertad.

La publicación se fundamentó en la denuncia y en las declaraciones públicas realizadas por dicha organización, las cuales fueron atribuidas expresamente a esa fuente dentro del contenido difundido.

Posteriormente, este medio tuvo conocimiento de cuestionamientos formulados por el teniente coronel Diego Armando Villar Cuéllar, director de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez (ESAGU), quien considera que algunas de las afirmaciones contenidas en la denuncia y reproducidas por diversos medios de comunicación podrían afectar su buen nombre, honra y trayectoria institucional.

En ese sentido, EL TABLOIDE precisa que no cuenta con elementos propios que permitan afirmar que el teniente coronel Diego Armando Villar Cuéllar haya participado en conducta irregular alguna ni que existan decisiones judiciales o disciplinarias en su contra relacionadas con los hechos mencionados en la denuncia.

Asimismo, este medio aclara que la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez (ESAGU), sede multicampus de la Policía Nacional, informó que no tiene entre sus funciones la custodia, detención preventiva, transitoria o definitiva de personas privadas de la libertad por orden judicial o administrativa, por lo que cualquier interpretación en sentido contrario no corresponde a la misión institucional de dicho centro de formación policial.

EL TABLOIDE también informa que, una vez conoció las controversias surgidas alrededor de la información inicialmente difundida, procedió a retirar la publicación de sus plataformas digitales y redes sociales mientras se verificaban los hechos materia de discusión.

Este medio reitera su compromiso con el ejercicio responsable del periodismo, el respeto por los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia, así como con el deber constitucional de informar sobre hechos de interés público con base en las fuentes disponibles al momento de la publicación.

La presente aclaración se publica con el propósito de ofrecer a los lectores un contexto completo sobre la situación y garantizar el equilibrio informativo frente a los hechos objeto de controversia.