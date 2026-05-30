¿Qué tan difícil es ganar en primera vuelta? Estas son las cuentas

A pocas horas de las elecciones presidenciales, muchos colombianos se preguntan cuántos votos necesita un candidato para convertirse en presidente sin tener que acudir a una segunda vuelta.

Según el censo electoral de 2026, un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar, de los cuales más de 40 millones se encuentran en Colombia y cerca de 1,4 millones en el exterior.

Sin embargo, la elección en primera vuelta no depende de alcanzar una cifra fija basada en el total del censo electoral. La Constitución establece que un candidato debe obtener la mitad más uno de los votos válidos depositados en las urnas para ser elegido presidente en la primera ronda.

Esto significa que el cálculo se realiza únicamente sobre los votos válidos, es decir, aquellos marcados por algún candidato o por la opción de voto en blanco. Los votos nulos y las tarjetas no marcadas no entran en la cuenta.

Si la totalidad del censo electoral participara en la jornada, un candidato necesitaría al menos 20.710.987 votos para ganar en primera vuelta. Sin embargo, como históricamente la participación es menor al 100 %, la cifra real dependerá del número de ciudadanos que acudan a las urnas el día de la elección.

En caso de que ningún aspirante alcance esa mayoría absoluta, los dos candidatos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta para definir quién ocupará la Presidencia de la República durante los próximos cuatro años.