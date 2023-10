Los bomberos trabajaron en la extinción de las llamas tras lo cual encontraron, a primeras horas de la mañana de este 1.° de octubre, al menos 13 cadáveres en la inspección del local, aunque antes del inicio de la búsqueda había ocho personas desaparecidas de un grupo de amigos que celebraba un cumpleaños.

Aunque en un primer momento se consideró la posibilidad de usar un helicóptero para apagar el incendio, finalmente fueron suficientes los medios terrestres que se desplazaron a la zona.

Se ha habilitado también un área de información, donde un equipo de psicólogos atiende a familiares de las víctimas.

‘Vamos a morir’

El padre de una de las víctimas reveló que su hija le envió un audio en la madrugada, en el cual se despedía de su mamá: “Mami, la amo, vamos a morir”

“Habían venido porque en Caravaca no hay discotecas; vinieron a amanecer. Era la segunda vez que venía”, comentó, entre lágrimas, para el medio local El Mundo.

Un funcionario de la localidad dijo que hubo una fiesta de cumpleaños en el local y que no todos los asistentes han sido localizados.

“La investigación todavía no ha comenzado porque todavía no hay un balance”, expresó, precisando que todavía no hay una pista sobre la causa del incendio.

Vallecaucanos entre las víctimas

Entre los fallecidos en el incendio, hay personas de nacionalidad colombiana, nicaragüense, ecuatoriana y española, según ha explicado el delegado del Gobierno.

Los nombres de las víctimas, algunas oriundas del Valle del Cauca, no se han dado a conocer de forma oficial por cuanto las labores de reconocimiento de los cadaveres puede durar hasta una semana.

Noticia en desarrollo…