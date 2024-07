La idea motivó a que los gobernadores de Sucre, Luy García, y de Córdoba, Erasmo Zuleta, se unieran a ese deseo de que el 15 de julio sea declarado día cívico.

“Estamos listos! Mañana te paso el decreto, ya lo tenemos listo porque el domingo ganamos!! Vamos con toda!!!” Mientras que García añadió: “¡Va pa’ esa, Gober! En Sucre estamos seguros que nuestra selección Colombia ganará la Copa América. Vamos con toda la energía y el orgullo por la victoria!”.

Es por eso que la mandataria de los vallecaucanos planteó el día cívico para la ciudadanía en esta región del país, como un estímulo para una población que en el transcurso del año se ha visto golpeada por acciones de disidentes, en especial, en Jamundí, en el sur del departamento, o por bandas criminales al servicio del narcotráfico, en el norte vallecaucano.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo: “Así también será en Cali, si gana Colombia también habría cívico tal como lo hemos hablado con la gobernadora, pero no me mencionen eso tanto, porque no queremos ‘salar’ a la Selección”. El mandatario indicó que se están haciendo los trámites para que se instalen una o dos pantallas para seguir a la Selección, este domingo.