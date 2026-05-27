Advertisement
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Sicarios irrumpieron en una casa y asesinaron a un joven en Ansermanuevo

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, donde un joven de 22 años fue asesinado en medio de un ataque armado ocurrido la noche del sábado.

La víctima fue identificada como Juan Esteban Sosa Grajales, natural del municipio de Argelia, Valle.

Según información preliminar, hacia las 9:30 de la noche varios hombres armados habrían ingresado hasta una vivienda ubicada en el barrio Salazar Alto y dispararon en repetidas ocasiones contra el joven.

Debido a la gravedad de las heridas, Juan Esteban murió en el lugar de los hechos antes de recibir atención médica.

Tras el ataque, unidades de la Policía y organismos judiciales llegaron hasta la zona para adelantar la inspección técnica del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer los móviles y responsables de este nuevo homicidio que genera preocupación entre los habitantes del municipio.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No Result
View All Result

© 2018 JNews by Jegtheme.