Sicarios irrumpieron en una casa y asesinaron a un joven en Ansermanuevo

La víctima fue identificada como Juan Esteban Sosa Grajales, natural del municipio de Argelia, Valle.
Según información preliminar, hacia las 9:30 de la noche varios hombres armados habrían ingresado hasta una vivienda ubicada en el barrio Salazar Alto y dispararon en repetidas ocasiones contra el joven.
Debido a la gravedad de las heridas, Juan Esteban murió en el lugar de los hechos antes de recibir atención médica.
Tras el ataque, unidades de la Policía y organismos judiciales llegaron hasta la zona para adelantar la inspección técnica del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer los móviles y responsables de este nuevo homicidio que genera preocupación entre los habitantes del municipio.
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