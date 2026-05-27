Así quedó el batallón de Riohacha tras brutal ataque con explosivos del ELN

Dormitorios destruidos, baños reducidos a escombros y viviendas afectadas dejó el atentado con explosivos registrado en la madrugada de este miércoles contra el Batallón de Infantería Mecanizada No. 6 Cartagena, en Riohacha, La Guajira.

El ataque, atribuido preliminarmente al ELN, dejó además 12 uniformados heridos y provocó momentos de pánico entre los habitantes del sector ubicado sobre la vía entre Riohacha y Maicao.

Según las autoridades, los responsables habrían lanzado cilindros bomba artesanales de alta potencia directamente contra las instalaciones militares. Uno de los explosivos impactó la zona donde descansaban varios soldados, causando graves daños estructurales en dormitorios, baños y otras áreas internas del complejo militar.

La onda explosiva también alcanzó viviendas cercanas y obligó a muchas familias a salir de sus casas en plena madrugada.

“Corrimos, no sabíamos para dónde íbamos exactamente”, relató Clara Ramírez, una habitante del sector que vive frente al batallón. La mujer contó que tras escuchar la explosión puso a sus hijas debajo de una mesa por temor a nuevos ataques.

Tras el atentado, unidades antiexplosivos y agentes de la Policía realizaron un barrido de seguridad en la zona para descartar la presencia de más artefactos explosivos enterrados cerca del batallón y sobre la Troncal del Caribe.

Las autoridades señalaron que el ELN sería el principal responsable debido a la presencia que este grupo armado mantiene en sectores cercanos de La Guajira, especialmente en la zona de Montes de Oca. Además, recordaron que a esta estructura ilegal también se le atribuye el atentado ocurrido anteriormente contra el peaje de Alto Pino.

Mientras avanzan las investigaciones, el Ejército mantiene un fuerte despliegue operacional en el área y continúa reforzando las medidas de seguridad tras este nuevo ataque terrorista en el departamento.