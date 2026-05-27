Batallón del Ejército fue blanco de ataque terrorista con cilindros bomba

Un violento ataque con explosivos sacudió la madrugada de este miércoles a Riohacha, en La Guajira, luego de que varios artefactos fueran lanzados contra el Batallón de Infantería Mecanizada No. 6 Cartagena, ubicado sobre la Troncal del Caribe, en la vía hacia Maicao.

De acuerdo con información preliminar entregada por el Ejército Nacional, el atentado dejó al menos 12 soldados heridos y causó graves daños en las instalaciones militares, especialmente en la zona de dormitorios, donde cayó uno de los explosivos.

Las autoridades señalaron que el ataque habría sido perpetrado con explosivos artesanales tipo cilindro y atribuyeron la acción criminal al ELN.

La fuerte detonación destruyó parte de la fachada principal del batallón y afectó baños, habitaciones y otras áreas internas de la unidad militar. La onda explosiva también alcanzó viviendas cercanas, provocando momentos de pánico entre los habitantes del sector.

“El Ejército Nacional rechaza categóricamente este acto terrorista”, indicó la institución en un comunicado, donde además aseguró que el atentado puso en riesgo tanto a los uniformados como a la población civil.

Tras la explosión, unidades del Ejército y agentes de la Sijín iniciaron operativos de inspección y búsqueda en la zona para verificar la posible presencia de más explosivos enterrados o abandonados cerca de la vía nacional y en sectores aledaños.

Mientras avanzan las labores de verificación y desactivación de posibles artefactos, el tránsito sobre este tramo de la Troncal del Caribe permanece restringido.

Habitantes de la zona relataron escenas de angustia tras el ataque y aseguraron haber escuchado varias detonaciones durante la madrugada. Algunos ciudadanos incluso alertaron sobre la posible existencia de otros cilindros explosivos en el área.

Las autoridades mantienen un fuerte despliegue militar en Riohacha y continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este nuevo ataque contra la Fuerza Pública.