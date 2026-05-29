La inesperada recomendación de expertos para dormir mejor sin medicamentos

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para mejorar la calidad del sueño y combatir el insomnio sin recurrir a medicamentos. En medio de esa tendencia, expertos en nutrición y bienestar han señalado que un alimento común podría convertirse en un aliado inesperado para dormir mejor: la mantequilla de maní.

Aunque suele consumirse en desayunos o meriendas, especialistas aseguran que ingerir una pequeña cantidad antes de acostarse podría ayudar a relajar el cuerpo y facilitar el descanso nocturno. El principal motivo estaría relacionado con algunos de sus componentes nutricionales, especialmente el triptófano, un aminoácido esencial vinculado con la producción de serotonina y melatonina, hormonas fundamentales para regular el sueño.

El experto en longevidad David Céspedes explicó que consumir una cucharadita de mantequilla de maní aproximadamente una hora antes de dormir podría aportar beneficios al organismo. Según indicó, este alimento también contiene magnesio, un mineral asociado con la relajación muscular y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Además, la combinación de grasas saludables, proteínas y minerales ayuda a generar sensación de saciedad durante la noche, evitando despertares relacionados con el hambre y favoreciendo niveles de energía más estables mientras el cuerpo descansa.

Entre los principales beneficios que destacan los expertos se encuentran:

• Ayuda a estimular la producción de serotonina y melatonina.

• Contiene magnesio, relacionado con la relajación muscular.

• Genera sensación de saciedad durante varias horas.

• Aporta proteínas y grasas saludables de absorción lenta.

• Puede contribuir a mejorar la calidad del descanso nocturno.

Sin embargo, los especialistas advierten que su consumo debe ser moderado. Aunque es un alimento nutritivo, también posee un importante contenido calórico, por lo que excederse podría afectar la digestión y generar molestias antes de dormir.

La mantequilla de maní puede consumirse sola o acompañada con opciones ligeras como yogur natural, frutas como banano o manzana, avena o tostadas integrales. Además, recomiendan elegir versiones naturales y evitar aquellas con exceso de azúcar o ingredientes ultraprocesados.

Los expertos recuerdan que mantener hábitos saludables sigue siendo clave para descansar mejor, como evitar comidas pesadas en la noche, disminuir el uso de pantallas antes de dormir y conservar horarios regulares de sueño.