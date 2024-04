La gobernadora Dilian Francisca Toro, no ocultó su sorpresa tras conocer la decisión del presidente Gustavo Petro de intervenir las EPS Sanitas y Nueva EPS, entidades que en el departamento registran más de 1 millón 300 mil afiliados.

Ante la medida, la mandataria insistió en la urgencia del pago oportuno a los hospitales por los servicios prestados a los pacientes.

“Me sorprendió la intervención de Sanitas porque ha sido una de las EPS que mejor servicio tiene y que además presta atención primaria, que es tanto lo que el presidente quiere y que de verdad hace una buena atención primaria.

Pero la Superintendencia tiene los causales y por eso lo hizo, sin embargo, el problema del sistema es que se tiene que mejorar estructuralmente, lo que quiere decir que queremos tener una mejor financiación en el tema de los servicios que se prestan a los pacientes”, explicó la mandataria.

Recordó la grave situación financiera que afecta a la red de salud pública y privada del departamento por el no pago oportuno por los servicios prestados. “Aquí en el Valle tenemos una situación gravísima porque no les pagan a los hospitales las EPS que están intervenidas, que están a cargo de la Supersalud, pero no les pagan de acuerdo como está establecido en la ley; entonces vamos a esperar ahora que se intervino a Sanitas, a la Nueva EPS, que además tenemos intervenidas a Emssanar y Asmet Salud, vamos a ver si la Superintendencia que está a cargo les paga a los hospitales los servicios que les prestan a los pacientes”, insistió la médica Toro Torres.

Llamado a la calma

A los usuarios de las EPS intervenidas la gobernadora Dilian Francisca Toro les pidió tranquilidad y continuar con sus procesos de atención. “Van a seguir siendo atendidos, pero por supuesto esto también va a depender del pago oportuno que realice la Superin-tendencia ahora que es la que está en cabeza de las EPS intervenidas”, concluyó.

“Todo lo demás sigue igual, la red de servicios hoy es la misma, los lugares de atención son los mismos, el lugar donde entregan los medicamentos son los mismos. Usuarios de Sanitas, ustedes pueden cambiarse de EPS, pero ningún usuario podrá entrar nuevo como afiliado a Sanitas, esa es la otra diferencia.

Mientras tanto, guardemos la calma, asistamos a nuestras citas, sigamos haciendo el uso de los servicios que teníamos hasta que el señor agente interventor nos informe si hay modificaciones al mismo”, indicó por su parte María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

Quien adicionalmente, advirtió que esta nueva intervención de una EPS significa otra posibilidad de disminuir los flujos de efectivos a los prestadores de servicios de salud.