En ese orden de ideas el Grupo de Seguridad Vial, con el apoyo de Gestores y Agentes de Tránsito, realizaron acción en vía en el Parque Simón Bolívar.

Con material audiovisual, enseñaron a motociclistas y acompañantes los riesgos que hay en las vías al no movilizarse de manera segura. De la misma manera se les brindaron diferentes recomendaciones tales como: no exceder los límites de velocidad, portar el casco reglamentario de manera correcta, no conducir bajo efectos del alcohol y portar sus documentos al día.

“Con estos consejos, los cuales son fundamentales al momento de realizar sus desplazamientos, se busca disminuir accidentes o siniestros viales en la ciudad”, dijo Gladis Patricia Cruz, secretaria de Tránsito en la Ciudad Señora de Colombia.