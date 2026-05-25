Gustavo Puerta, la joya vallecaucana que brillará en el Mundial 2026

El municipio de La Victoria, en el norte del Valle del Cauca, celebra con orgullo la convocatoria de Gustavo Puerta a la Selección Colombia que disputará el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El mediocampista vallecaucano, de 22 años, fue incluido este lunes en la lista oficial entregada por el técnico Néstor Lorenzo para integrar la nómina de la ‘tricolor’ en la Copa del Mundo.

Gustavo Puerta actualmente juega en el Racing de Santander de la Segunda División de España y es considerado una de las jóvenes promesas del fútbol colombiano.

El futbolista inició su carrera profesional en el Bogotá F. C., donde debutó en 2021 en el Torneo BetPlay. Sus buenas actuaciones despertaron rápidamente el interés internacional y en enero de 2023 fue fichado por el Bayer Leverkusen de Alemania.

Aunque inicialmente fue cedido al Núremberg, posteriormente el técnico Xabi Alonso pidió su regreso al plantel principal del equipo alemán, consolidando así su crecimiento en el fútbol europeo.

La convocatoria de Puerta al Mundial generó emoción en su tierra natal. El alcalde de La Victoria, Marco Aurelio Cardona, destacó el orgullo que representa para el municipio ver a uno de sus jóvenes llegar a la máxima cita del fútbol.

“Allí vamos a tener un pedazo de nuestra tierra, un pedazo de nuestra Victoria que con amor y mucho sacrificio ha logrado llegar a la cúspide del fútbol colombiano”, expresó el mandatario local.

Ahora, Gustavo Puerta tendrá la oportunidad de representar a Colombia en el torneo más importante del planeta y convertirse en uno de los talentos jóvenes a seguir durante la Copa del Mundo 2026.