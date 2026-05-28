Patinadoras de Tuluá sobresalen internacionalmente

Las deportistas del Club Tuluá Sobre Ruedas y del Club Tuluá Patín dejaron en alto el nombre de la Villa de Céspedes tras su destacada participación en diferentes competencias internacionales realizadas en Europa y Ecuador.

Una de las grandes protagonistas fue Valentina Asprilla Rengifo, integrante del Club Tuluá Sobre Ruedas, quien participó recientemente en la Copa Europa y en la gira europea de patinaje desarrollada en Portugal, Alemania y España, logrando importantes resultados tanto en pruebas de velocidad como de fondo.

En Portugal, la patinadora tulueña alcanzó el tercer puesto en la clasificación general, demostrando su alto nivel competitivo frente a destacadas exponentes internacionales.

Posteriormente, en Groß-Gerau, Alemania, ocupó el cuarto lugar en la final de la vuelta al circuito, además del quinto puesto en la prueba por puntos y también en los 1.000 metros. De igual manera, en Arena Geisingen se mantuvo entre las diez mejores del torneo.

Su excelente gira europea cerró de gran manera en España, donde se coronó campeona de la maratón Río Tajo en los 10 kilómetros.

Por su parte, Valeria Restrepo Moreno, del Club Tuluá Patín y quien compite por el Club Tuluá Sobre Ruedas, también brilló en el Campeonato realizado en Tulcán, Ecuador, donde se proclamó campeona absoluta en la categoría 11 años.

La deportista consiguió medalla de oro en los 400 metros más distancia, 1.400 metros sentido horario y maratón 15K, además de dos medallas de plata en las pruebas de 4.000 metros eliminación y 4.000 metros por puntos.

A estos importantes resultados se suma la actuación de Cataleya Céspedes, del Club Tuluá Sobre Ruedas, quien obtuvo el tercer puesto en la prueba sentido horario de los 1.000 metros durante el certamen internacional disputado en Tulcán, Ecuador.

Con estas actuaciones, las jóvenes patinadoras continúan consolidando a Tuluá como una de las grandes canteras del patinaje colombiano a nivel internacional.