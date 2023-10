La Inteligencia Artificial (IA) es una de las tecnologías más innovadoras y prometedoras de nuestro tiempo. Sin embargo, su uso en contextos educativos plantea desafíos, oportunidades y la necesidad de una supervisión ética para evitar posibles malos usos, especialmente entre los estudiantes de colegios.

Entre los retos a los que nos enfrentamos para su implementación está el acceso a la tecnología de IA que puede ser desigual, lo que crea una brecha educativa entre estudiantes que tienen acceso a estas herramientas y aquellos que no la tienen, lo que podría aumentar la desigualdad en el rendimiento académico y en las oportunidades futuras. También se debe revisar el uso excesivo de IA, el cual haría que los estudiantes dependan demasiado de la tecnología, disminuyendo sus habilidades para resolver problemas por sí mismos y afectando su pensamiento crítico y creativo. Pero no menos importante es el aspecto de la privacidad, pues la recopilación de datos para alimentar los algoritmos de IA plantea preocupaciones sobre la seguridad de la información de los estudiantes. Es fundamental garantizar que los datos se utilicen de manera ética y no se expongan a riesgos.

Como todo avance, descubrimiento, desarrollo, la IA llega con aspectos positivos y negativos. Entre los constructivos está que la Inteligencia Artificial permite adaptar el contenido educativo según las necesidades y habilidades individuales de cada estudiante, lo que mejora la eficiencia del aprendizaje y la comprensión de los conceptos. Así mismo, puede potenciar la calidad de los materiales educativos al ofrecer contenido interactivo, tutoriales, simulaciones y otros recursos que hacen que el aprendizaje sea más atractivo y efectivo y, como si fuera poco, los algoritmos de IA pueden analizar datos para predecir el rendimiento estudiantil, identificar posibles desafíos y proporcionar retroalimentación valiosa a educadores y estudiantes para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.

¿Qué tiene de malo y peligroso entonces?, pues bien, la IA puede facilitar el plagio y la copia de trabajos académicos, ya que permite generar contenido automáticamente. Esto socava la ética académica y debilita la integridad de la educación. El mal uso de IA para realizar tareas intelectuales puede impedir que los estudiantes desarrollen habilidades críticas de análisis y razonamiento y, como si fuera poco, los estudiantes pueden utilizar IA para manipular calificaciones, respuestas de exámenes o generar certificados falsos, lo que compromete la integridad académica.

La Inteligencia Artificial es una herramienta poderosa que puede transformar la educación. Sin embargo, es esencial abordar los retos asociados y supervisar su uso para evitar posibles abusos y garantizar que contribuya de manera positiva al aprendizaje. Los educadores, autoridades educativas y los propios estudiantes deben promover un uso ético y responsable de la IA en el contexto educativo, fomentando la equidad, la integridad y el pensamiento crítico en la formación de futuras generaciones.

*Editorial elaborado con el apoyo de la Inteligencia Artificial (IA)