Esto porque el jefe de la cartera aseguró que aún se están haciendo los análisis y ajustes con el Ministerio de Hacienda para expedir el acto administrativo que reduce en un 50% el valor del SOAT para motos de bajo cilindraje, taxis, carros de negocios y buses de servicios público.

Esto significa que la implementación de la medida puede tardar. Aunque el ministro no se comprometió con una fecha sí dijo que en la tarde de este miércoles emitirá una circular con el fin de que las autoridades de tránsito en el país no impongan multas a los conductores que no han podido expedir el SOAT y que comprueben que estén en ese trámite.

El pasado 22 de noviembre, el Gobierno nacional anunció una reducción del 50% para las pólizas de Soat para motos de bajo cilindraje (200 CC) , microbuses urbanos, taxis, autos de negocio y servicio público urbano e intermunicipal para las pólizas expedidas a partir del 1 de diciembre de 2022.

De acuerdo con el ministro de Transporte, la medida busca acabar con la evasión y el fraude en el Soat.

“Se trata de garantizar de que tengamos una cobertura total del SOAT que hoy es extremadamente baja. Menos de la mitad de las motos hoy en día tienen Soat y eso genera riesgos enormes”, dijo, por su parte, el ministro de hacienda, José Antonio Ocampo.